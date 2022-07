Wall Street lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 3.801,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 30.772,79 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.247,58 punten.

Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiedata voorbeurs. De Amerikaanse inflatie steeg in juni tot zijn hoogste niveau in 41 jaar. Op jaarbasis stegen de prijzen met 9,1 procent, tegen 8,6 procent een maand eerder, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 1,3 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in mei.

"Nou, het [de inflatie] is in ieder geval geen 10 procent", zei econoom James Knightley van ING. De data bevestigen volgens de econoom een stijging van de rente van 75 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Op macro-economisch vlak werd eveneens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,7 procent. De marktindex daalde van 305,3 naar 300,0 deze week.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. De economische bedrijvigheid in de VS is sinds medio mei in een bescheiden tempo gegroeid, bleek uit het Beige Book.

Verschillende districten meldden echter dat ze in toenemende mate tekenen zagen van een afname van de vraag. Contacten in vijf districten maakten zich zorgen over een verhoogd risico op een recessie, zo bleek uit het rapport.

Net als in het vorige rapport waren de vooruitzichten voor de toenemende economische groei in de meeste districten negatief, waarbij diverse contacten een verdere verzwakking van de vraag in de komende zes tot twaalf maanden voorzien.

De euro/dollar noteerde op 1,0059. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0020 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0036 op de borden.



De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,46 procent, hoger op 96,30 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicatie geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen in juni.

Bedrijfsnieuws

Google gaat de rest van het jaar minder nieuwe mensen inhuren. In het tweede kwartaal nam het bedrijf nog 10.000 nieuwe medewerkers aan. Alphabet, het moederbedrijf van Google, daalde ruim 2,0 procent.

Delta Air Lines verloor bijna 5,0 procent na tegenvallende cijfers. Het bedrijf zag de kosten oplopen en belooft betrouwbaarder te worden, nadat het "te hard pushte" om de grote toename van vliegverkeer aan te kunnen.

Fastenal kwam ook voorbeurs met cijfers en verloor bijna 6,0 procent. Donderdag komen ook de eerste grote Amerikaanse banken met cijfers en komt het kwartaalcijferseizoen echt op gang.