Apollo investeert 500 miljoen euro in Air France-KLM

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Apollo Global Management investeert 500 miljoen euro in Air France-KLM. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij woensdag nabeurs. Air France-KLM en de investeringsmaatschappij ondertekenden woensdag een definitieve overeenkomst voor een investering van 500 miljoen euro in een operationele dochteronderneming van Air France, die reservemotoren bezit die bestemd zijn voor de engineering- en onderhoudsactiviteiten van de luchtvaartmaatschappij. Op grond van deze overeenkomst zal Apollo inschrijven op eeuwigdurende obligaties, ofwel perpetuals, die worden uitgegeven door de desbetreffende dochteronderneming van Air France. Air France-KLM zal de opbrengsten van de transactie vervolgens gebruiken om eeuwigdurende obligaties van de Franse staat af te lossen. Air France-KLM heeft de mogelijkheid om de obligaties, met een rentevoet van 6 procent in de eerste drie jaar, na drie jaar terug te betalen. De transactie zal naar verwachting in juli worden afgerond en is onderdeel van de herkapitalisatiemaatregelen die het bedrijf half februari 2022 aankondigde. Bron: ABM Financial News

