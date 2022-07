Bescheiden economische groei VS - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische bedrijvigheid in de VS is sinds medio mei in een bescheiden tempo gegroeid. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Verschillende districten meldden echter dat ze in toenemende mate tekenen zagen van een afname van de vraag. Contacten in vijf districten maakten zich zorgen over een verhoogd risico op een recessie, zo bleek uit het rapport.

De meeste districten meldden dat consumenten de bestedingen bescheiden matigen, vanwege de hogere voedsel- en gasprijzen, waardoor het besteedbaar inkomen daalt.

Vanwege de aanhoudend lage voorraadniveau's bleef de verkoop van nieuwe auto's is de meeste districten zwak, terwijl de hospitality- en reissector sprak van gezonde marktomstandigheden.

Het Beige Book sprak van een verdeelde productieactiviteit, waarbij in veel districten de productie wordt belemmerd door verstoringen in de toeleveringsketen en arbeidstekorten.

Niet-financiële dienstverleners ondervonden een stabiele tot iets hogere vraag en sommige bedrijven meldden dat de inkomsten de verwachtingen overtroffen.

De vraag naar woningen nam volgens het rapport merkbaar af, terwijl ook de omstandigheden voor commercieel vastgoed onder druk stonden.

De vraag naar leningen was in de meeste districten verdeeld: sommige districten rapporteerden een toename in het gebruik door klanten van hun doorlopend krediet. Andere districten rapporteerden een afnemende vraag naar woningkredieten.

De vraag naar transportdiensten was gemengd en ook de landbouwomstandigheden varieerden in districten. Terwijl de vraag naar energieproducten robuust was, bleef de productie beperkt door problemen in de toeleveringsketen en arbeidstekorten.

Net als in het vorige rapport waren de vooruitzichten voor de toenemende economische groei in de meeste districten negatief, waarbij diverse contacten een verdere verzwakking van de vraag in de komende zes tot twaalf maanden voorzien.

Arbeidsmarkt

De meeste districten rapporteerden een bescheiden tot matig groeitempo van de werkgelegenheid en een krappe arbeidsmarkt. In bijna alle districten constateerden respondenten een bescheiden verbetering in de beschikbaarheid van arbeidskrachten, te midden van een zwakkere vraag van werknemers.

In de meeste districten was sprake van loongroei. Een kwart van hen zei te verwachten dat de loongroei in de komende zes maanden hoog zal blijven.

Prijzen

In alle districten werden aanzienlijke prijsstijgingen gemeld, in alle stadia van consumptie. De stijging van voedsel-, grondstof- en energiekosten bleef aanzienlijk, hoewel er verschillende rapporten waren die suggereren dat de prijsinflatie voor deze categorieën vertraagd, bleef deze historisch hoog.

De meeste contacten verwachten dat de prijsdruk in ieder geval tot het einde van het jaar zal aanhouden.