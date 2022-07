Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 412,81 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,2 procent op 12.756,32 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 6.000,24 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,7 procent lager op 7.156,37 punten.

De Europese aandelenmarkten daalden woensdag, vanwege tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. De Amerikaanse inflatie steeg in juni tot zijn hoogste niveau in 41 jaar. Op jaarbasis stegen de prijzen met 9,1 procent, tegen 8,6 procent een maand eerder, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 1,3 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in mei.

"De inflatiedata van vandaag hebben alle verwachtingen overtroffen en het lijdt geen twijfel dat de Fed nog agressiever zal zijn. Een inflatie van 9,1 procent maakt je ziek als consument en als centrale bankier. In de toekomst zullen we waarschijnlijk meer lawaai horen van Fed-functionarissen en marktverwachtingen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Beleggers bleven ook somber over de vooruitzichten voor de eurozone, aangezien de oorlog in Oekraïne de aardgasvoorziening van het continent bedreigt, een essentiële brandstof voor verwarming en energieopwekking.

Frankrijk en Duitsland bevestigden woensdag de voorlopige inflatiecijfers over juni. De Franse inflatie kwam in juni uit op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag eveneens bekend dat de industrie van de eurozone in mei meer dan verwacht produceerde.

De euro/dollar noteerde op 1,0093. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0038 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0036 op de borden.

Olie noteerde woensdag 0,8 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week fors zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor het aandeel ASMI van 445,00 naar 340,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De koers steeg in Amsterdam bijna 2,0 procent. ASML won circa 1,5 procent.

Daimler Truck was in Frankfurt de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van bijna 2,0 procent. Hannover Rueck steeg circa 0,7 procent. Mercedes Benz was de sterkste daler met een verlies van ongeveer 4,5 procent.

In Parijs steeg Pernod Ricard 1,5 procent. Airbus won circa 1,0 procent. Worldline daalde 2,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 3.801,01 punten. De Dow Jones index daalde 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.