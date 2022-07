Damrak sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na een licht tegenvallend inflatiecijfer, terwijl de dollar zijn opmars tijdelijk staakte nu de munt nagenoeg evenveel waard is als de euro.

De AEX sloot 0,7 procent lager op 665,91 punten.

Een licht tegenvallend cijfer voor de Amerikaanse inflatie in juni maakte niet veel indruk op de beurs.

De inflatie steeg van 8,6 procent in mei naar 9,1 procent, waar economen gemiddeld rekenden op 8,8 procent. Dit bevestigt de verwachting dat de Fed de rente bij de eerstvolgende vergadering opnieuw met 75 basispunten zal verhogen. Sommige beleggers houden zelfs rekening met 100 basispunten.

De euro werd wel sterker en steeg 0,6 procent tot 1,0093. Er blijkt een flinke weerstand te liggen op het niveau van de pariteit, met veel beleggers die euro's gaan kopen op dat niveau.

"De druk voor de ECB om de rente te verhogen wordt natuurlijk alleen maar groter, naarmate de euro de pariteit nadert", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. Aan de andere kant is het de vraag hoe ver de Fed zal doorgaan met de rente verhogen, nu de dollar steeds duurder wordt. Sommige Amerikaanse bedrijven beginnen al te piepen, aldus Van Deijck, omdat hun producten in het buitenland duurder worden. "Niet iedereen is blij met een sterke dollar."

Maar zo lang het verschil in de renteniveaus van de Verenigde Staten en de eurozone blijft oplopen, kan de dollar verder stijgen en is er alleen sprake van een pas op de plaats, denkt de vermogensbeheerder.

Veel hangt af van de onzekerheid rond de Nordstream-aardgasleiding van Rusland naar Europa. Die leiding is nu een aantal weken dicht voor onderhoud, maar veel beleggers vrezen dat dit zo zal blijven.

De olieprijs steeg dinsdag licht, na de duikeling van dinsdag.

Een stijging van de Amerikaanse olievoorraden in de wekelijkse cijfers liet de olieprijs niet dalen.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 1,2 procent tot 97,00 dollar en Brent-olie steeg 1,3 procent, tot net boven 100 dollar. In juni tikte de olieprijs nog de 120 dollar per vat aan en deze stap terug wordt door optimisten gezien als een signaal dat de inflatie over zijn piek heen is.



Er zit volgens Blekemolen nog veel angst en onrust in de markt. "Dat zien we terug op de obligatiemarkt. "Daar zien we niet alleen de rentes dalen door de vraag naar obligaties. Ook wordt de omgekeerde rendementscurve tussen de 2-jaars en 10-jaars rente steeds groter."

Op macro-economisch vlak bleek dat de Franse inflatie in juni uitkwam op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent. De cijfers waren conform eerdere ramingen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0087.

Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie in 2022 en 2023 lager zal uitkomen dan eerder werd gedacht, door hoge prijzen, druk op economische groei en uitval van de vraag buiten China. In China stijgt de vraag juist.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX. De maaltijdbezorger leverde 5 procent in.

Financials Aegon en ING verloren 3 procent.

Halfgeleiderbedrijven veerden op en sloten krap 2 procent hoger, ondanks een flinke koersdoelverlaging voor ASMI bij Berenberg. Volgens Van Deijck kwam dit mogelijk door gunstige berichten van de Taiwanese sectorgenoot TSMC. "Ook dit is een nerveuze markt", zei Van Deijck, die de aandelen op de huidige niveaus wel koopwaardig vindt. "Daarbij moet je bedenken dat de sterke dollar gunstig is voor bedrijven die hun producten vooral in dollars verkopen."

In de Midkap-index was Alfen een sterke daler, met 4,3 procent.

InPost was een van de weinige stijgers, evenals PostNL.

Bij de kleinere aandelen waren Kendrion en Vivoryon de sterkste dalers.

Het lokaal genoteerde DGB Group steeg 7 procent tot 0,98 euro. DGB heeft een overeenkomst getekend met een koper van CO2-reductie credits, waarmee een vooruitbetaling gemoeid is van 1,7 miljoen euro.