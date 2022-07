Beursblik: Amerikaanse inflatie voorspelt agressievere Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie in juni versterkt de verwachting dat de Federal Reserve na de bijeenkomsten van juli de rente met 75 basispunten verhoogt. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag na het inflatierapport van het Amerikaanse ministerie van arbeid. "Er waren nog wat bestuurders die deze data wilden afwachten, alvorens zich achter het idee van 75 basispunten te scharen, maar dit inflatierapport haalt naar verwachting iedere twijfel weg", aldus Marey. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in juni op maandbasis met 1,3 procent tegen 1,0 procent in mei. Op jaarbasis steeg de inflatie van 8,6 naar 9,1 procent, De kosten voor wonen stegen van 5,5 naar 5,6 procent. Op maandbasis bleef de inflatie van de woonlasten op 0,6 procent. Dat laatste cijfer blijft cruciaal volgens Rabobank, want de woonlasten bepalen voor zo'n 40 procent de kerninflatie, die in mei op jaarbasis uitkwam op 5,9 procent en op maandbasis op 0,7 procent. "Deze kosten zijn nog maar net begonnen op te lopen en de stijgende trend zet naar verwachting nog wel even door, zeker dit jaar, vanwege het vertragingseffect waarmee deze kosten reageren op prijsstijgingen. Het neerwaarts potentieel voor de kerninflatie is beperkt, omdat dalingen van andere kerninflatiecomponenten teniet worden gedaan door de woonkosten. De euro noteerde woensdag rond 15.00 uur 1,0010 dollar. Bron: ABM Financial News

