'Amerikaanse inflatie voorspelt agressievere Fed'

Uiteraard gaat dat effect hebben. Of de piek bereikt is, is nog niet met zekerheid te zeggen mogelijk heeft augustus ook een hoge inflatie waarde. Maar daarna gaat hij echt naar beneden door effect van deze rente verhoging en door afzwakkende economie. Het imf heeft vandaag de groei voor de VS naar beneden bijgesteld naar 1.1% groei in 2023. Deze veel lagere groei zal de inflatie in 2023 verder doen afnemen naast de rente en verkrappen van de geld hoeveelheid. De grote vraag is beland de VS in een negatieve groei of dat ze een zachte landing kunnen bewerkstelligen. Er is de afgelopen 50 jaar niet zo vaak gesproken over een recessie in de VS als nu. Het woord recessie heeft altijd veel lading maar gaat ook meestal niet langer duren dan een aantal kwartalen en daarna kijken we weer omhoog.