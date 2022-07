Südzucker ziet resultaat aanzienlijk verbeteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rainer Nitsche/Südzucker

(ABM FN-Dow Jones) Südzucker verwacht in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat loopt van juni tot eind augustus, een aanzienlijk hoger resultaat. Dat maakte het suikerbietenbedrijf woensdag bekend. Het EBITDA-resultaat bedroeg vorig jaar in deze periode 157 miljoen euro en het operationeel reultaat 85 miljoen euro. Vooral het segment CropEnergies draagt sterk bij aan de groei. Outlook Sudzücker handhaafde de outlook voor het boekjaar, met een omzet van 8,9 miljard tot 9,3 miljard euro en een EBITDA-resultaat van 760 miljoen tot 860 miljoen euro. Sudzücker blijft ervan uitgaan dat de oorlog in Oekraine tijdelijk zal zijn en beperkt tot enkele regio's, en dat er voldoende energie en grondstoffen verkrijgbaar blijven. Bron: ABM Financial News

