Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van het Amerikaans inflatierapport dat vanmiddag verschijnt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 412,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 12.817,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 6.020,20 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,7 procent naar 7.156,81 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx kijken beleggers vooral "met spanning" uit naar het Amerikaanse inflatierapport, dat vanmiddag verschijnt. Analisten gaan ervan uit dat de inflatie in juni op jaarbasis tot 8,8 procent is gestegen, terwijl in mei nog een stijging van 8,6 procent werd waargenomen. Op maandbasis wordt uitgegaan van een stijging met 1,1 procent tegen 1,0 procent in mei. De kerninflatie komt naar verwachting op jaarbasis uit op 5,7 procent tegen 6,0 procent in mei, en op maandbasis op 0,5 tegen 0,6 procent. De cijfers over mei waren na publicatie aanleiding voor een stroom zorgen over het rentebeleid en de gevolgen daarvan voor de economische groei in de Verenigde Staten.

In juni tikte de olieprijs nog de 120 dollar per vat aan, waardoor men rekening houdt met een hogere inflatie, zo merkte Blekemolen op. "Inmiddels zijn de olieprijzen stevig weggezakt tot onder de 100 dollar, dus speculeren velen dat we mogelijk de inflatiepiek hebben bereikt."

"Het inflatiecijfer kan een belangrijk signaal zijn over hoe hard de Federal Reserve zal ingrijpen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Frankrijk en Duitsland bevestigden woensdag de voorlopige inflatiecijfers over juni. De Franse inflatie kwam in juni uit op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent.

De industrie van de eurozone produceerde in mei meer dan verwacht.

Verder worden in de tweede helft van de middag nog de wekelijkse olievoorraden naar buiten gebracht en staat om 20.00 uur de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda, dat voorafgaat aan het rentebesluit van 27 juli.

Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 96,75 dollar, terwijl voor een september-future Brent 100,38 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0034. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0039 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0033 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt noteerde ongeveer een kwart van de hoofdaandelen hoger. Zo won Pernod Ricard 1,3 procent en steeg Vonovia in Frankfurt 2,8 procent. Grote uitschieters ontbraken. In Parijs bleken vooral financials de grootste dalers.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor het aandeel ASMI van 445,00 naar 340,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De koers van het aandeel steeg in Amsterdam met 3,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P500 index daalde dinsdag 0,9 procent tot 3.818,80 punten, de Nasdaq verloor 1,0 procent tot 11.264,73 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 30.981,33 punten.