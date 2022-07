Euro handhaaft zich boven 1,00 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd boven 1,00 dollar in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfers over juni, die vanmiddag naar buiten komen.

"Wij verwachten dat veel slecht inflatienieuws al in de dollarkoers is verwerkt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Een negatieve verrassing zal naar ons idee minder reactie in de dollarkoers teweegbrengen dan een gunstig cijfer. Wij houden rekening met een standvastig monetair beleid van de Federal Reserve, waarmee de rente van de Verenigde Staten aan het eind van 2022 op 3,75 tot 4,00 procent staat. De euro lijkt de komende tijd te kunnen herstellen naar 1,03 dollar en op een termijn van 12 maanden naar 1,08 dollar, zo is onze visie nog altijd."

Frankrijk en Duitsland bevestigden woensdag de voorlopige inflatiecijfers over juni. De Franse inflatie kwam in juni uit op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent.

De industrie van de eurozone produceerde in mei meer dan verwacht.

Voor de Amerikaanse consumentenprijzen wordt op jaarbasis een stijging voorzien van 8,8 procent tegen 8,6 procent in mei op jaarbasis. Op maandbasis wordt uitgegaan van een stijging met 1,1 procent tegen 1,0 procent in mei. De kerninflatie komt naar verwachting op jaarbasis uit op 5,7 procent tegen 6,0 procent in mei, en op maandbasis op 0,5 tegen 0,6 procent. De cijfers over mei waren na publicatie aanleiding voor een stroom zorgen over het rentebeleid en de gevolgen daarvan voor de economische groei in de Verenigde Staten.

Verder worden in de tweede helft van de middag nog de wekelijkse olievoorraden naar buiten gebracht en staat om 20.00 uur de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda, dat voorafgaat aan het rentebesluit van 27 juli.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0039 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8442 Britse pond. Het Britse pond noteerde ook vlak op 1,1890 dollar.