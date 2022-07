AEX zakt weg, maar chipfondsen staan op winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag gedurende de ochtend weggezakt. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,5 procent tot 667,63 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx kijken beleggers vooral "met spanning" uit naar het Amerikaanse inflatierapport, dat vanmiddag verschijnt. Analisten gaan ervan uit dat de inflatie in juni op jaarbasis tot 8,8 procent is gestegen, terwijl in mei nog een stijging van 8,6 procent werd waargenomen.

In juni tikte de olieprijs nog de 120 dollar per vat aan, waardoor men rekening houdt met een hogere inflatie, zo merkte Blekemolen op. "Inmiddels zijn de olieprijzen stevig weggezakt tot onder de 100 dollar, dus speculeren velen dat we mogelijk de inflatiepiek hebben bereikt."

"Het inflatiecijfer kan een belangrijk signaal zijn over hoe hard de Federal Reserve zal ingrijpen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Toch zal de Fed volgens de expert van Lynx na een sterk banenrapport en een hoog inflatiecijfer geneigd zijn de beleidsrente over twee weken met 75 basispunten te verhogen. Ook Hewson verwacht dat de Fed het beleid niet zal aanpassen, aangezien de centrale bank vooral kijkt naar de kerninflatie. "Die daalt al sinds maart", merkt Hewson op, maar blijkbaar nog niet snel genoeg.

Er zit volgens Blekemolen nog veel angst en onrust in de markt. "Dat zien we terug op de obligatiemarkt. "Daar zien we niet alleen de rentes dalen door de vraag naar obligaties. Ook wordt de omgekeerde rendementscurve tussen de 2-jaars en 10-jaars rente steeds groter."

Op macro-economisch vlak bleek dat de Franse inflatie in juni uitkwam op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent. De cijfers waren conform eerdere ramingen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0037. De olieprijzen stegen met ruim een procent. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie in 2022 en 2023 lager zal uitkomen dan eerder werd gedacht, als gevolg van hoge prijzen, druk op economische groei en uitval van de vraag buiten China. In China stijgt de vraag juist.

Het IEA verwacht nu dat de vraag naar olie per dag in 2023 uitkomt op 101,32 miljoen vaten, 280.000 minder dan in een eerder raming. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een 99,18 miljoen vaten, 240.000 vaten per dag minder dan eerder gedacht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen ASML en Besi tot 2,5 procent. ASMI kreeg een flinke koersdoelverlaging te verwerken van Berenberg, maar steeg desondanks 2,4 procent. Adyen leverde juist 2,6 procent in en Just Eat Takeaway.com 4,5 procent.

In de AMX won Inpost 2,3 procent en CTP 2,0 procent. Alfen verloor 2,9 procent en ASR 2,1 procent.

Onder de kleinere aandelen steeg Accsys met 1,5 procent, terwijl Kendrion 2,9 procent daalde.

Het lokaal genoteerde DGB schoot 6,7 procent omhoog op 0,97 euro. DGB heeft een overeenkomst getekend met een koper van CO2-reductie credits, waarmee een vooruitbetaling gemoeid is van 1,7 miljoen euro.