IEA verwacht minder vraag naar olie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar en volgend jaar lager uitkomen dan eerder gedacht als gevolg van hoge prijzen, druk op economische groei en uitval van de vraag buiten China, waar de vraag juist stijgt. Dit stelde het Internationaal Energieagentschap in zijn nieuwe maandrapport dat woensdag naar buiten kwam. Het IEA verwacht nu dat de vraag naar olie per dag in 2023 uitkomt op 101,32 miljoen vaten, 280.000 minder dan in een eerder raming. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een 99,18 miljoen vaten, 240.000 vaten per dag minder dan eerder gedacht. Het aanbod per dag komt volgens de organisatie dit jaar 300.000 vaten hoger uit dan eerder voorzien op 100,1 miljoen, terwijl voor volgend jaar onverminderd een niveau van 101,1 miljoen vaten per dag wordt voorzien. Het IEA kwam ook met ramingen voor de productie van landen die geen deel uitmaken van het OPEC-oliekartel. Voor dit jaar gaat de raming met 200.000 vaten per dag omlaag naar 65,5 miljoen vaten, voor volgend jaar blijft deze op 65,6 miljoen vaten staan. Voor Rusland verwacht het IEA nu een productie per dag in 2022 van 10,61 miljoen vaten, 240.000 vaten per dag meer dan eerder verwacht. Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 96,69 dollar, terwijl voor een september-future Brent 100,34 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

