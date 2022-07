Credit Suisse verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 182,00 naar 162,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse zakenbank verlaagden hun EBITDA-ramingen voor de periode 2022 tot 2024 met gemiddeld 3 procent om rekening te houden met de voorziene ontwikkelingen op macro-economisch vlak en op het gebied van de prijzen en volumes. Ook zien de analisten een veel lagere waardering voor sectorgenoten. DSM zal volgens de analisten dit jaar opnieuw een hoge enkelcijferige EBITDA-groei realiseren met de Nutrition-activiteiten. Wel verwacht Credit Suisse dat de groei wat lager uitvalt dan verwacht. De analisten mikken op een EBITDA-groei van 7 procent, waar eerder nog rekening werd gehouden met een stijging van 9 procent. Credit Suisse wees op hogere kosteninflatie en terughoudendheid over de volumes van diervoeding. Credit Suisse verwacht voor het tweede kwartaal een EBITDA van 484 miljoen euro, waarvan 404 miljoen euro uit Nutrition zal komen. Het aandeel DSM koerste woensdagochtend 0,9 procent lager op 141,80 euro. Bron: ABM Financial News

