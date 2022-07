Chippers stijgen in licht lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening won de AEX 0,2 procent op 668,99 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ASML, ASMI en Besi tot 1,5 procent. ASMI kreeg wel een flinke koersdoelverlaging te verwerken van Berenberg. Adyen leverde juist 1,6 procent in. In de AMX won Air France-KLM 2,0 procent en Inpost 1,8 procent. OCI verloor 1,9 procent en PostNL 0,8 procent. Onder de kleinere aandelen steeg Accsys met 3,7 procent, terwijl Ebusco 1,2 procent daalde. Het lokaal genoteerde DGB schoot 9,2 procent omhoog op 1,00 euro. DGB heeft een overeenkomst getekend met een koper van CO2-reductie credits, waarmee een vooruitbetaling gemoeid is van 1,7 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

