DGB ontvangt vooruitbetalingen voor CO2-project in Kenia

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een overeenkomst getekend met een koper van CO2-reductie credits, waarmee een vooruitbetaling gemoeid is van 1,7 miljoen euro. Dit maakte DGB woensdagochtend bekend. De niet nader genoemde koper financiert alle kapitaaluitgaven en voorziet in contante vooruitbetalingen van 1,7 miljoen euro voor DGB om het Hongera Energy Efficient Cookstove-project in Kenia te ontwikkelen en uit te breiden. Het project zal naar verwachting ongeveer 1,8 miljoen CO2-credits opleveren gedurende de projectduur van 6 jaar. Het project is gestart in maart 2022 en kan na de initiële kredietperiode van 6 jaar steeds jaarlijks worden verlengd. DGB voert het project uit en levert 29,75 procent van de totale CO2-credit uit het project aan de koper. DGB verwacht de resterende 70,25 procent, goed voor circa 1,3 miljoen CO2-credits, op de open CO2-credit markt te verkopen nadat de eerste uitgifte van de credits is gestart in het derde kwartaal van 2023. De huidige gemiddelde indexprijs voor Nature-Based Carbon Credit in de vrijwillige CO2-markten is 8,82 dollar, aldus DGB. Bron: ABM Financial News

