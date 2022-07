Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 670,68 punten.

De Europese beurzen staan een licht lagere opening te wachten in aanloop naar een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer, later vandaag.

Het inflatiecijfer kan cruciaal zijn voor het beeld op de beurzen op korte termijn. Economen voorzien een inflatiegroei op jaarbasis van 8,8 procent. Er is wat optimisme over de prijzen van granen en mais, die zijn gedaald, maar de vraag is of dat al zichtbaar wordt in de inflatiecijfers van woensdag.

Mocht het cijfer veel hoger uitvallen, dan kunnen beleggers dit opvatten als een teken dat de Federal Reserve nog harder op de rem moet trappen om de inflatie omlaag te krijgen. Dit kan leiden tot een flinke verkoopgolf op de beurzen. Valt het cijfer juist lager uit dan verwacht, dan kunnen aandelen de weg omhoog vinden. Zeker nu de olieprijzen afkoelen.

"We verwachten dat de aandelenmarkten een sprong omhoog maken als de inflatiedata conform verwachting zijn of flink lager uitvallen dan waar de consensus rekening mee houdt", aldus strateeg Chris Harvey van Wells Fargo.

De prijs voor ruwe olie daalde dinsdag onder 100 dollar per vat, op het laagste niveau sinds april. De augustus-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 7,9 procent lager op 95,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Mits er geen grote verstoring in het aanbod komt, lijkt het erop dat de olieprijs voor een tijdje onder 100 dollar zal staan, totdat de vooruitzichten voor de vraag naar olie verbeteren", zei Edward Moya van Oanda.

Het Amerikaanse overheidsbureau EIA heeft zijn verwachtingen voor de prijzen van ruwe olie in 2022 en 2023 verlaagd, evenals de raming voor de aardgasprijs dit jaar, bleek dinsdag.

In de Aziatische handel vanochtend bleven de olieprijzen onder de 100 dollar. Wel werden verliezen van eerder in de nacht weggewerkt, in wat een technisch herstel lijkt. Desondanks zullen verdere stijgingen beperkt blijven, zo voorzien analisten. Zorgen over een mondiale recessie, ontwikkelingen rond het coronavirus in China en een forse stijging van de dollar drukken de olieprijzen, aldus analisten van IG.

De euro/dollar noteerde op 1,0034. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0033 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0069 op de borden.

Robeco verwacht dat de dollar zal pieken, op het moment dat de renteverhogingen en de inflatie eveneens hebben gepiekt. "Momenteel staan alle seinen op groen voor de dollar. Als de economische groei vertraagt en de renteverwachtingen teruglopen, dan kan de greenback verzwakken", aldus Robeco.

De euro/dollar pariteit laat volgens economen zien hoe snel de Europese munt in waarde is gedaald. "Het is een flinke beweging geweest in een korte termijn", aldus Robeco. Eind juni stond het muntpaar nog rond een niveau van 1,05. "De dollar laat een dubbelcijferige stijging zien ten opzichte van alle G10-munten en het is nog maar juli."

Capital Economics verwacht dat niet dat Europese Centrale Bank zal ingrijpen op de valutamarkt, mits er geen grote bewegingen in de euro zijn.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft het koersdoel voor ASM International verlaagd van 445,00 naar 340,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analisten van Berenberg blijft ASMI goed gepositioneerd in de ALD-markt.

Corbion wil verder met de zittende CEO en bestuursvoorzitter Olivier Rigaud, zo maakte de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën woensdag bekend. Rigaud wordt dan ook benoemd voor een tweede termijn.

Ajax heeft overeenstemming bereikt met AZ over de transfer van verdediger Owen Wijndal naar Amsterdam. Ajax betaalt AZ een transfersom van 10 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index daalde dinsdag 0,9 procent tot 3.818,80 punten, techbeurs Nasdaq verloor 1,0 procent tot 11.264,73 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 30.981,33 punten.