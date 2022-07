Berenberg verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ASM International verlaagd van 445,00 naar 340,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analisten van Berenberg blijft ASMI goed gepositioneerd in de ALD-markt. Wel verlaagden zij de ramingen voor de komende twee jaar, vanwege de lagere voorziene capex-investeringen voor 2023 door de zwakte in de geheugenmarkt. Desondanks zal ASMI vermoedelijk minder hard getroffen worden dan Amerikaanse sectorgenoten door een terugval van de geheugenmarkt. ASMI zal op kwartaalbasis volatiliteit blijven zien in het aantal orders, maar de vraag naar ALD-oplossingen blijft vermoedelijk positief in de komende jaren, zo verwacht Berenberg. Het aandeel ASMI sloot dinsdag op 212,15 euro. Bron: ABM Financial News

