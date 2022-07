Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, nadat de olieprijs in de loop van de middag steeds verder wegzakte.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 416,72 punten. De Duitse DAX steeg 0,6 procent tot 12.905,48 punten. De Franse CAC 40 klomt 0,8 procent naar 6.044,20 punten. De Britse FTSE 100 eindigde met een plus van 0,2 procent op 7.209,86 punten.

De beurzen in Spanje en België gingen omlaag.

"Het was opnieuw een uitdagende dag voor markten in Europa, met zorgen over een mondiale economische vertraging die opnieuw het sentiment bepaalden. Dit lijkt weer een beweging naar obligaties in gang te zetten, waardoor de rendementen daalden", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson en investment manager Simon Wiersma van ING wezen ook op de zorgen over een economische klap voor China, door nieuwe lockdowns tegen het coronavirus. De Chinese bbp-cijfers over het tweede kwartaal, die deze week verschijnen, zullen naar verwachting "erg slecht" zijn, aldus Hewson.

De Duitse ZEW-index over juli kwam uit op 45,8 negatief tegen 27,6 in negatief in juni. De verwachting vooraf lag op 34,0. De verwachtingsindex daalde van 28,0 negatief naar 53,8 negatief tegen een verwachte 41,0 negatief.

OPEC handhaafde in zijn maandrapport de verwachte groei van de vraag naar olie in 2022, voor de derde maand op rij. De olieprijs daalde flink. Een augustus-future West Texas Intermediate stond 7,3 procent in het rood op 96,53 dollar, terwijl voor een september-future Brent 99,93 dollar werd betaald, een daling van 6,7 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0069. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0009 en tussentijds daalde de Europese munt tot 1,0000 dollar.



Bedrijfsnieuws

EDF won 5,8 procent na berichten dat de Franse regering meer dan 8 miljard euro wil betalen om het energiebedrijf te nationaliseren.

Het Franse beveiligingsbedrijf Thales neemt OneWelcome uit Amersfoort over voor 100 miljoen euro. Het aandeel Thales sloot in Parijs 2,4 procent hoger.

Shell verloor 1,3 procent in Londen en Amsterdam, door de lagere olieprijs wellicht, ondanks een koopaanbeveling van ING. Unibail-Rodamco-Westfield stond juist onder druk na een adviesverlaging door RBC. Het aandeel daalde 0,8 procent.

BASF sloot 3 procent hoger. De Duitse chemiereus kwam maandag nabeurs met voorlopige cijfers over het tweede kwartaal en die waren beter dan verwacht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld, met een daling van 0,2 procent voor de S&P500-index, op 3.850,18 punten.