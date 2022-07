AEX sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verdeeld gesloten. De AEX sloot 0,3 procent hoger op 670,89 punten, terwijl de Midkap-index en de AScX-index lager de dag uitgingen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING wordt de stemming op de beurzen momenteel bepaald door de energiecrisis en recessieangst. Zorgen over nieuwe lockdowns in China en de vrees voor tegenvallende bedrijfsresultaten kunnen daarbij worden opgeteld.

Omdat de Amerikaanse centrale bank zo veel harder ingrijpt om de inflatie te beteugelen, is de euro sterk gedaald tegenover de dollar, en inmiddels is er pariteit: voor het eerst sinds lange tijd zijn de twee munten evenveel waard. Aan het einde van de handel op het Damrak bedroeg de wisselkoers 1,0070.

De markt vreest dat de Europese Centrale Bank er niet in slaagt de hoge inflatie af te remmen of een recessie te voorkomen. Daarbij zorgt ook de hoge energieprijs door de oorlog in Oekraïne voor druk op de euro, evenals de dreiging dat de Russische gaskraan wordt dichtgedraaid.

Goldman Sachs denkt dat de euro nog zo'n 5 procent kan dalen als de Russische gastoevoer compleet wordt verstoord. Dan zal de ECB uiteindelijk agressiever moeten ingrijpen om een nog grotere waardedaling van de euro te voorkomen, aldus de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse ZEW index voor het economisch sentiment in juli flink is verslechterd. De verwachtingsindex daalde van 28,0 negatief in juni naar een min van 53,8 deze maand. Er was door economen -41,0 voorspeld.

De focus ligt deze week op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Ook uit Duitsland en Frankrijk komen morgen inflatiedata. Later in de week staan er ook Chinese groeicijfers op de rol en die zullen volgens Hewson niet best zijn.

De olieprijs daalde dinsdag sterk. WTI-olie kostte 96,88 dollar en was daarmee 6,4 procent goedkoper dan maandag. Het maandrapport van de OPEC was dinsdag nochtans spannend, want de verwachte groei van de vraag naar olie in 2022 bleef net als in mei en juni ongewijzigd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won/verloor Shell 1,3 procent. ING zette het aandeel op de kooplijst. Volgens ING blijven de marktomstandigheden gunstig voor Shell, gezien de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Shell kan daar optimaal van profiteren, aldus de analisten.

Signify was koploper met 2,4 procent koerswinst. Defensieve waarden Unilever en KPN stegen 1,3 procent.

AkzoNobel won 1,4 procent. Het verf- en coatingbedrijf gaat 20 miljoen euro investeren in twee fabrieken in Frankrijk.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 0,8 procent na een adviesverlaging door RBC. Het koersdoel zakte van 77,00 naar 42,00 euro.

In de AMX verloor Galapagos 2,5 procent. Air France-KLM ging aan kop met een plus van 4 procent.

In de AScX verloren Accsys en Vivoryon respectievelijk 4 en 5 procent. Kendrion wist licht te stijgen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De grote indices bleven dichtbij huis met een daling van 0,1 procent voor de S&P500 en van 0,2 procent voor technologiebeurs Nasdaq.