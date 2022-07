OPEC handhaaft verwachte vraag naar olie

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar met 3,4 miljoen vaten per dag groeien, waarmee het totaal uitkomt op 100,3 miljoen vaten per dag. Dat zei de OPEC dinsdag in zijn maandrapport.



Daarmee blijft de verwachting van het kartel net als in mei en juni ongewijzigd.



Voor 2023 komt de verwachte groei voor de vraag naar olie uit op 2,7 miljoen vaten per dag en een totaal van 103 miljoen vaten per dag, aldus OPEC.



Volgens het kartel worden de grootste olie-consumerende landen ter wereld ondersteund door een nog steeds solide economie. Ondertussen blijft de olieconsumptie robuust, met name in de ontwikkelde economieën.



Neerwaartse risico's zijn er wel, onder meer in de vorm van aanhoudende geopolitieke spanningen, de coronapandemie die nog altijd voortduurt, de stijgende inflatie en de problemen in de aanvoerketen die erger worden. Ook de hoge staatsschulden in veel regio's en monetaire verkrapping van centrale banken in de VS, het VK, Japan en de eurozone vormen een risico voor de vraag naar olie, aldus OPEC.



WTI-olie kost vanmiddag 99,33 dollar per vat en daarmee 4,5 procent goedkoper dan maandag.

Bron: ABM Financial News