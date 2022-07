Futures voorspellen lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 zo'n 0,5 procent lager. Volgens marktkenners verliest de mondiale economie momentum en dat dit, in combinatie met de Federal Reserve die de rente nog steeds agressief verhoogt, kan zorgen voor meer pijn voor de beurzen na een zware eerste jaarhelft. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ligt de focus deze week vooral op de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag verschijnen. Verwacht wordt dat de inflatie in juni is opgelopen naar 8,8 procent, terwijl de kerninflatie volgens de markt uitkomt op 5,7 procent. Verder maken beleggers zich zorgen over de coronasituatie in China, waar nieuwe lockdowns worden aangekondigd en dreigt in Europa een energiecrisis als Rusland de gaskraan helemaal dicht draait. Ondertussen handelt de euro/dollar rond pariteit, omdat de greenback als veilige haven wordt beschouwd. Het muntpaar noteert rond lunchtijd op 1,0019, nadat vanochtend even het niveau van 1,0000 werd bereikt. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in juni gedaald, bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex noteerde in juni op 89,5, tegenover een vrijwel stabiel niveau van 93,1 in de maanden ervoor. Volgens NFIB waren kleine ondernemers niet eerder zo pessimistisch over de toekomst van de Amerikaanse economie, vooral te wijten aan de hoge inflatie en geluiden over een recessie. WTI-olie kost dinsdag rond de 101 dollar en is daarmee 2,5 procent goedkoper dan maandag. Later vanmiddag komt de OPEC met zijn maandrapport. Bedrijfsnieuws PepsiCo presteerde afgelopen kwartaal boven verwachting. De omzetverwachting ging omhoog terwijl de rest van de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel bijna een procent. Twitter heeft een brief gestuurd aan Elon Musk dat de pogingen om zijn overnamedeal van 44 miljard dollar te beëindigen "ongeldig en onrechtmatig" zijn. Het aandeel Twitter lijkt dinsdag licht lager te gaan openen.



Slotstanden De S&P 500 index daalde maandag 1,2 procent tot 3.854,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 31.173,84 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent lager op 11.372,60 punten. Bron: ABM Financial News

