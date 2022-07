Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager na een wel zeer teleurstellende Duitse ZEW-index over juli en zorgen over energievoorzieningen en recessie-angst. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent op 412,50 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,7 procent op 12.742,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 5.981,34 punten. De Britse FTSE verloor dinsdag 0,1 procent en noteerde op 7.186,52 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING wordt de stemming op de beurzen momenteel bepaald door de energiecrisis en recessieangst. "Tel daar de zorgen over nieuwe lockdowns in China en de vrees voor tegenvallende kwartaalcijfers bij op en je hebt een perfecte cocktail voor een dagje risk off", aldus Wiersma. "De Europese beurzen zijn de handelsweek zwak begonnen", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die net als Wiersma wees op de zorgen over een economische klap voor China. De Chinese bbp-cijfers over het tweede kwartaal, die deze week verschijnen, zullen naar verwachting "erg slecht" zijn, aldus Hewson. De Duitse ZEW-index over juli kwam uit op 45,8 negatief tegen 27,6 in negatief in juni. De verwachting vooraf lag op 34,0. De verwachtingsindex daalde van 28,0 negatief naar 53,8 negatief tegen een verwachte 41,0 negatief. De macro-economische agenda oogt voor dinsdag verder zeer rustig, met in de Verenigde Staten alleen nog het vertrouwen van de ondernemers uit het kleinbedrijf. Sprekers van belang zijn dinsdag de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond Thomas Barkin en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. Olie noteerde dinsdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 2,7 procent in het rood op 101,25 dollar, terwijl voor een september-future Brent 104,50 dollar werd betaald, een daling van 2,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0005. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0009 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0183 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het Franse beveiligingsbedrijf Thales neemt OneWelcome uit Amersfoort over voor 100 miljoen euro. De koers van het aandeel noteerde 3,7 procent hoger. Het aandeel Shell steeg licht koers in Londen en Amsterdam na een koopaanbeveling van ING. Unibail-Rodamco-Westfield stond juist stevig onder druk na een adviesverlaging door RBC. Het aandeel daalde 4,0 procent. De koers van het aandeel BASF daalde dinsdag licht. De Duitse chemiereus kwam maandag nabeurs met voorlopige cijfers over het tweede kwartaal en die waren beter dan verwacht. In Parijs en Frankfurt liepen de koersen van de hoofdaandelen terug met uitzondering van vijf in Parijs en vier in Frankfurt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 1,2 procent tot 3.854,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 31.173,84 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent lager op 11.372,60 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.