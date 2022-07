Euro flirt met pariteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog altijd nipt boven de koers van 1,00 dollar. Het lijkt een kwestie van tijd dat de Europese munt sinds vele jaren weer onder dat peil komt te noteren. Het laagste punt was dinsdag 1,0002 dollar. "Met een ZEW die flink lager uitkwam dan voorzien en behoorlijk wat recessievrees heeft de euro het nog altijd zwaar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De facto zijn de thema's die al speelden niet veranderd. De markt mijdt nog altijd risico's, waardoor de dollar de gevraagde munteenheid blijft", aldus Van der Meer. De Duitse ZEW-index over juli kwam uit op 45,8 negatief tegen 27,6 in negatief in juni. De verwachting vooraf lag op 34,0. De verwachtingsindex daalde van 28,0 negatief naar 53,8 negatief tegen een verwachte 41,0 negatief. Technisch gezien heeft de euro een steun liggen op 0,9985 dollar. "De verwachting is dat de munt daar niet doorheen gaat en kans ziet te corrigeren", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag. De macro-economische agenda oogt voor dinsdag verder zeer rustig, met in de Verenigde Staten alleen nog het vertrouwen van de ondernemers uit het kleinbedrijf. Sprekers van belang zijn dinsdag de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond Thomas Barkin en de voorzitter van de Bank Of England Andrew Bailey. De euro noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 1,0002 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8459 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,6 procent tot 1,1823 dollar. Bron: ABM Financial News

