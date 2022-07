AkzoNobel investeert in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel gaat 20 miljoen euro investeren om de productie te verhogen en verbeteren bij twee fabrieken in Frankrijk. Hiermee worden 30 nieuwe banen gecreëerd. Dit meldde het verf- en chemieconcern dinsdagochtend. In totaal wordt 15 miljoen euro besteed aan de luchtvaartcoatingsfaciliteit in Pamiers, waarmee de productiecapaciteit daar met 50 procent wordt verhoogd. Met de investering zal ook de milieu-impact verminderen en verbeteren de veiligheidsprocessen en arbeidsomstandigheden. De overige 5 miljoen euro zal worden besteed aan het verbeteren van de productieflexibiliteit op de locatie voor decoratieve verven in Montataire, een van de belangrijkste productielocaties van het bedrijf voor muurverven in Europa. De werkzaamheden in Pamiers vangen eind 2023 aan, met onder meer de bouw van twee bijgebouwen, één voor opslag en één voor reiniging en afvalverwerking. Die zullen begin 2025 operationeel zijn. AkzoNobel heeft in Frankrijk vier fabrieken en bijna 1.500 mensen in dienst. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.