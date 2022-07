ING zet Shell op kooplijst en verhoogt koersdoel fors Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies op Shell verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel eveneens werd verhoogd van 20,50 naar 27,50 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport. Volgens ING blijven de marktomstandigheden gunstig voor Shell, gezien de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Shell kan daar optimaal van profiteren, aldus de analisten. ING verwacht dat Shell tussen 2022 en 2024 een operationele vrije kasstroom zal genereren van meer dan 50 miljard dollar. Als gevolg daarvan zal Shell in deze periode vermoedelijk 51 miljard dollar teruggeven aan aandeelhouders, in de vorm van 22 miljard dollar aan dividenden en 29 miljard dollar aan aandeleninkopen. De nettoschuld komt eind 2024 uit op een "marginale" 3 miljard dollar, aldus ING. Ondanks deze uitzonderlijke vooruitzichten en superieure rendementen ten opzichte van haar belangrijkste Europese concurrenten, wordt Shell momenteel gewaardeerd tegen een gemiddelde multiple van 3,0 op de EV/EBITDA of een premie van 12 procent, wat een aantrekkelijk instappunt betekent. Met een premie van 25 procent op de EV/EBITDA tussen 2022 en 2024 ten opzichte van de concurrentie, heeft ING het koersdoel verhoogd. Het aandeel Shell is dinsdag een van de weinige stijgers in een rode AEX en wint 0,5 procent op 24,07 euro. Bron: ABM Financial News

