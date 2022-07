RBC zet Unibail-Rodamco op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) RBC Capital Markets verlaagt het advies op Unibail-Rodamco-Westfield van Sector Perform naar Underperform en het koersdoel van 77,00 tot 42,00 dollar. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Canadese bank. De analisten wijzen op onzekerheid voor Unibail in een verslechterend macro-economisch klimaat. Bij een recessie in Europa komt er meer leegstand en zullen ook de huurtrends verzwakken, aldus RBC, net als een lagere variabele omzet. De hogere rentes en onzekerheid op macro-economisch vlak hebben ook invloed op het voornemen van Unibail om de blootstelling in de Verenigde Staten te verkleinen, aldus de analisten. Deze factoren zorgen voor aanzienlijke onzekerheid over de toekomstige resultaten van Unibail, wat op de korte termijn een korting op het aandeel rechtvaardigt. Unibail-Rodamco-Westfield sloot maandag op 49,02 euro. Bron: ABM Financial News

