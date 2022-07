Faillissementen Nederland omlaag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in juni gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven daalde in juni op maandbasis met 24. In mei was er sprake van een toename van 71 ten opzichte van april.

Het aantal uitgesproken faillissementen in het eerste halfjaar van 2022 is ruim 2 procent lager dan in de eerste helft van 2021.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 155 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 37. Dat zijn er 6 minder dan in mei.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.