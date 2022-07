Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,2 procent tot 3.854,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 31.173,84 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent lager op 11.372,60 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden maandag, in afwachting van de start van het cijferseizoen gedurende de loop van deze week en zorgen over de impact van de inflatie op bedrijfswinsten. “We bevinden ons in een situatie waarin centrale banken de rente blijven verhogen en het onderliggende marktverhaal wordt gedomineerd door toenemende recessierisico’s. We zullen [deze week] zien dat markten zullen reageren op verschillende macro-publicaties en bedrijfscijfers”, zei marktanalist Laura Cooper van BlackRock. “Dat zorgt ervoor dat we een behoorlijk volatiele periode tegemoet gaan”, voegde zij toe. Op macro-economisch vlak stonden maandag geen publicaties geagendeerd in de VS. De euro/dollar noteerde op 1,0047. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0081 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0183 op de borden. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 104,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staat dinsdag het ondernemersvertrouwen van het mkb geagendeerd. Bedrijfsnieuws Elon Musk wil zijn overname van Twitter afblazen, nadat hij wekenlang het bedrijf bekritiseerde omdat er te veel bots op het platform actief zouden zijn. Musk, die Twitter zelf veel gebruikt, wilde in april 44 miljard dollar betalen voor het platform. Twitter wil Musk aan zijn bod houden maar of dat lukt is de vraag en een langdurig juridisch gevecht dreigt. Het aandeel daalde ruim 10,0 procent. Casinobedrijven staan onder druk nadat gokparadijs Macau aankondigde alle casino's te sluiten vanwege een nieuwe corona-uitbraak. Wynn Resorts daalde bijna 7,0 procent en Melco Resorts & Entertainment en Las Vegas Sands noteerden respectievelijk circa 10,0 procent en bijna 7,0 procent lager. Chinese technologiereuzen Alibaba en Tencent verloren maandag terrein, na boetes omdat ze zich niet hielden aan meldingsregels van het mededingingstoezicht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.