Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege hernieuwde maatregelen in China in een poging om een opleving van de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De olieprijs daalde vorige week vanwege de angst voor een recessie en de daaruit voortvloeiende [dalende] vraag naar ruwe olie. De angst voor de vraag laaide maandag extra op, nadat Beijing in het weekeinde opnieuw maatregelen invoerde in verschillende steden om de opkomst van de zeer besmettelijke coronavirusvariant BA 5 aan te pakken. China is 's werelds grootste olie-importeur en coronavirus gerelateerde beperkingen worden beschouwd als een factor die de anders stijgende olieprijzen in 2022 onder controle houden. Ondertussen zal de Amerikaanse president Joe Biden deze week Saoedi-Arabië bezoeken. “Saoedi-Arabië zal waarschijnlijk instemmen met het opendraaien van de oliekraan na het bezoek van Biden, maar het land zal er waarschijnlijk naar streven dit te doen binnen de context van de huidige OPEC+ overeenkomst, die loopt tot december”, zei marktanalist Helima Croft van RBC Capital Markets. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 104,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

