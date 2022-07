Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zijn maandag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 415,02 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,4 procent op 12.832,44 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 5.996,30 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.196,59 punten.

Europese aandelenmarkten stonden maandag opnieuw in het rood vanwege zorgen over het stijgende aantal coronavirusgevallen in China en nieuwe maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Mijnbouwaandelen en de reissector werden het hardst getroffen in Europa.

Voorzichtigheid zal deze week waarschijnlijk het marktsentiment domineren, waarbij beleggers vooruitkijken naar de laatste Amerikaanse inflatiegegevens en de start van het cijferseizoen in de komende dagen.

“De onzekere vooruitzichten houden de aandelenmarkten volatiel, aangezien de zorgen over de hoge inflatie en een wereldwijde vertraging van de groei op een neer schommelen, terwijl de angst voor het coronavirus opnieuw de kop opsteekt”, zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig.

De euro/dollar noteerde op 1,0084. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0172 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0183 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,9 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank is negatiever geworden over halfgeleiders uit de Benelux, waarbij de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi in Amsterdam en X-Fab en Melexis in Brussel omlaag gingen. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. ASMI daalde 3,4 procent in Amsterdam, Melexis verloor 1,3 procent in Brussel. Sectorgenoten Infineon en STMicroelectronics sloten respectievelijk 2,0 procent en 0,9 procent lager.

Euronav heeft een definitief akkoord bereikt met het Noorse Frontline over een fusie door middel van een aandelenruil, waarmee de grootste transporteur van ruwe olie ter wereld wordt gecreëerd. Dat maakten de twee olietankerbedrijven maandag bekend. Het bestuur en de raad van commissarissen van Frontline en de raad van commissarissen van Euronav zijn unaniem akkoord gegaan met een omruilverhouding van 1,45 aandelen Frontline voor elk aandeel Euronav. Euronav steeg 0,5 procent. Frontline daalde 2,4 procent.

In Frankfurt steeg Sartorius ruim 3 procent, RWE won bijna 2 procent, terwijl Covestro circa 4 procent daalde en Daimler Truck zelf 5 procent.

In Parijs ging EssilorLuxottica aan kop met een winst van circa 1,4 procent, Sanofi won bijna 1,0 procent, terwijl Renault ruim 5 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 3.859,33 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,9 procent in het rood.