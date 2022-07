BASF profiteert van hogere prijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in het tweede kwartaal van 2022 boven de verwachting van analisten gepresteerd. Dit meldde de Duitse chemiereus maandag nabeurs in voorlopige resultaten. BASF behaalde een omzet van 22.974 miljoen euro, tegenover 19.753 miljoen euro een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door Vara Research voorspelden 21.737 miljoen euro. Het concern kon profiteren van de hogere prijzen maar ook gunstige valuta-effecten. Het aangepaste EBIT-resultaat daalde nipt, van 2.355 miljoen tot 2.339 miljoen euro maar bleef ruim boven de analistenverwachting van 2.092 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 2.090 miljoen euro, tegenover 1.654 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. Dit was aanzienlijk boven de analistenverwachting, volgens BASF, want die ging uit van 1.408 miljoen euro. BASF meldde maandag dat de outlook voor heel het jaar ongewijzigd blijft. De chemiereus rekent nog steeds op een omzet tussen 74 en 77 miljard euro met een aangepaste EBIT van tussen 6,6 en 7,2 miljard euro. Op 27 juli voorbeurs verschijnen definitieve cijfers over het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

