Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel NN Group

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux verlaagt het koersdoel voor NN Group van 63,20 naar 62,00 euro, met behoud van het koopadvies, in aanloop naar de halfjaarcijfers op 11 augustus. Analist Benoit Pétrarque becijferde dat de verzekeraar 0,8 miljard euro kapitaal genereerde in de eerste helft van dit jaar. De impact van hogere spreads op hypotheken en van de hogere marktrente zal pas in de tweede helft van het jaar goed duidelijk worden, merkt hij daarbij op. De kaspositie zou uitkomen rond 2,6 miljard euro en dat zou de visie van Kepler Cheuvreux op de kans een nieuw aandeleninkoopprogramma ondersteunen. De analist verwacht dat de solvabiliteit in de eerste helft van het jaar is gedaald van 213 naar 201 procent, waarvan 9 procentpunt toe te schrijven zou zijn aan de impact van de financiële markten. NN Group noteerde maandag 1,0 procent lager op 44,01 euro. Bron: ABM Financial News

