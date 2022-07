Futures Wall Street wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, met beleggers die bezorgd blijven over de gevolgen van hoge inflatie voor de bedrijfswinsten van het afgelopen kwartaal, die vanaf deze week gaan binnenstromen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood.

"We zitten in een situatie waar centrale banken de rente zullen blijven verhogen en het onderliggende verhaal in de markt blijft dat van toenemend risico op een recessie. We zullen de markten zien reageren op verschillende datapunten en bedrijfswinsten", zei Laura Cooper van BlackRock. "Dat betekent dat er een behoorlijke volatiele periode voor ons ligt."

"We zijn voorzichtig over aandelen en pleiten niet voor kopen van de dip op dit moment", zei Cooper.

Onder andere PepsiCo en Delta Air Lines zullen deze week resultaten bekendmaken, op dinsdag en woensdag respectievelijk. Eind deze week openen de eerste Amerikaanse banken de boeken.

"Dit worden enorme barometers voor het consumentenvertrouwen, op de bestedingen. Vooral de vooruitblikken worden heel belangrijk. Deze mensen hebben enorm veel inzicht in hoe de consument zich gedraagt en hoe ze verwachten dat dit in de rest van het jaar verder gaat", zei Fahad Kamal van Kleinwort Hambros.

In Europa daalden de aandelenkoersen, evenals in Azië, waar China een eerste geval van een subvariant van het coronavirus, BA.5 Omicron, meldde op zondag. China telde meer dan 3.300 lokale besmettingen met het coronavirus in het weekend. De Hang Seng Index in Hongkong verloor 3 procent.

Gevreesd wordt dat de nieuwe variant nieuwe maatregelen om sociale afstand te houden in gang zal zetten.

De sterke stijging van het aantal banen in de VS in juni is mogelijk overtrokken, stelde Goldman Sachs. Op basis van andere data lijkt de arbeidsmarkt wel degelijk af te koelen.

Woensdag volgt een nieuw inflatiecijfer voor de VS. Er wordt gerekend op een toename van 8,6 naar 8,8 procent, zei Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag.

De olieprijs daalde. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 2,3 procent tot 102,38 dollar, terwijl een september-future Brent 1,8 procent goedkoper wer op 105,04 dollar.

Intussen gaat de Nord Stream 1-pijplijn, die aardgas vanuit Rusland via de Baltische zee naar West-Europa transporteert, dicht voor onderhoud en gevreesd wordt dat Rusland de aanvoerleiding dicht zal houden.

De euro/dollar noteerde op 1,0105. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen vrijdag stond er 1,0176 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Elon Musk wil zijn overname van Twitter afblazen, nadat hij wekenlang het bedrijf bekritiseerde omdat er te veel bots op het platform actief zouden zijn. Musk, die Twitter zelf veel gebruikt, wilde in april 44 miljard dollar betalen voor het platform. Twitter wil Musk aan zijn bod houden maar of dat lukt is de vraag en een langdurig juridisch gevecht dreigt. Het aandeel lijkt maandag 7 procent lager te gaan openen.

Casinobedrijven staan onder druk nadat gokparadijs Macau aankondigde alle casino's te sluiten vanwege een nieuwe corona uitbraak. Wynn Resorts lijkt 6 procent te gaan verliezen en Melco Resorts & Entertainment en Las Vegas Sands leveren voorbeurs zo'n 5 procent in.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht lager. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.899,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.338,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.635,31 punten.