Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren rond het middaguur lager. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,5 procent op 414,99 punten, de Duitse DAX verloor 0,8 procent op 12.907,99 punten, de Franse CAC 40 leverde 0,8 procent in op 5.984,97 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,6 procent op 7.155,99 punten.

Beleggers beginnen de nieuwe week terughoudend, na een hoger slot voor het weekend. De markten zijn in afwachting van de start van het cijferseizoen. In de Verenigde Staten openen later in de week de grote Amerikaanse banken de boeken.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op onzekerheid over de Chinese economie, waarbij de zorgen over nieuwe coronalockdowns op het sentiment wegen. Beijing kwam afgelopen weekend met strenge maatregelen in een aantal steden om de verspreiding van een subvariant van omikron tegen te gaan.

Verder blijven beleggers bezorgd over de ontwikkeling van de inflatie wereldwijd en de monetaire verkrapping van centrale banken in reactie daarop.

Zo vindt de gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann dat de Europese Centrale Bank de rente met zoveel als 125 basispunten moet verhogen tussen nu en september als de inflatie-outlook niet verbetert. Dit zei de ECB-bestuurder zaterdag in een interview met de grootste krant van Oostenrijk, de Krone Zeitung.

Volgens Holzmann zou de rente in juli met 50 basispunten omhoog moeten gaan en moet een nog grotere stap worden overwogen in september.

"Als de situatie niet verbetert, kan een verhoging van 0,75 procentpunt uiteindelijk noodzakelijk worden", aldus Holzmann. Het is volgens de ECB-bestuurder tijd voor duidelijke renteverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verankerd raakt.

Momenteel rekent de markt op een renteverhoging door de ECB van 25 basispunten in juli. De verhoging in september hangt af van hoe de inflatie zich ontwikkelt en kan groter zijn dan de eerste stap, zei voorzitter Christine Lagarde eerder al.

Later in de week staan inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS op de agenda. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig.

De euro/dollar blijft hangen rond de 1,01 dollar en WTI-olie is zo'n 2 procent goedkoper. De Europese obligatierentes dalen.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank is negatiever geworden over halfgeleiders uit de Benelux, waarbij de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi in Amsterdam en X-Fab en Melexis in Brussel omlaag gingen. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. ASMI daalde 2 procent in Amsterdam, Melexis verloor licht in Brussel. Sectorgenoten Infineon en STMicroelectronics noteerden respectievelijk 0,5 procent lager en 1,5 procent hoger in Frankfurt en Parijs.

Euronav heeft een definitief akkoord bereikt met het Noorse Frontline over een fusie door middel van een aandelenruil, waarmee de grootste transporteur van ruwe olie ter wereld wordt gecreëerd. Dat maakten de twee olietankerbedrijven maandag bekend. Het bestuur en de raad van commissarissen van Frontline en de raad van commissarissen van Euronav zijn unaniem akkoord gegaan met een omruilverhouding van 1,45 aandelen Frontline voor elk aandeel Euronav. Euronav steeg 1,5 procent. Frontline won een half procent.

Futures Wall Street

De futures op Wall Street voorspellen maandag een lagere opening voor de Amerikaanse beurzen. De S&P 500 lijkt daarbij 0,6 procent in het rood te gaan openen.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht lager. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.899,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.338,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.635,31 punten.