Valuta: euro verder omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro gaat maandag verder omlaag richting pariteit met de dollar, na meer slecht nieuws uit China en Rusland voor de inflatie en economische groei in Europa en de rest van de wereld.

De euro stond maandagochtend 0,4 procent lager op 1,0123 dollar.

De Chinese aandelenmarkt leverde maandag flink aan waarde in na berichten over opnieuw oplopende coronabesmettingen in Shanghai, zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Dat is volgens hem het belangrijkste nieuws op dit moment, samen met de aardgassituatie in Europa en met name Duitsland.

Nieuwe lockdowns in China zullen leiden tot hernieuwde druk op de mondiale waardeketens, en daarmee ook tot meer inflatiedruk.

Mevissen merkte op dat China de wereldeconomie in 2008 nog op sleeptouw kon nemen, mede door stimuleringen met overheidsgeld, maar als de grote steden in lockdown zijn is er geen consumptie of productie en valt er derhalve weinig te stimuleren. Afgezien daarvan heeft China inmiddels veel meer schulden.

Op de aardgasmarkt lijkt Rusland het leven in de Europese Unie nog wat zwaarder te willen maken, doordat aardgas dat vanuit Kazachstan naar Europa komt, zou worden tegengehouden bij het transport over de Zwarte Zee.

Dit leidt tot een verdere stijging van de energieprijzen en zadelt met name Duitsland met de nodige uitdagingen op, denkt Mevissen.

De economische kalender bevat deze week een inflatiecijfer voor de VS, waar een verdere stijging van 8,6 naar 8,8 procent wordt verwacht. Mevissen merkte op dat dit geen verrassing is nadat het aantal banen afgelopen maand fors bleek te zijn gestegen in de VS, met meer dan 400.000 stuks.

Rabobank verwacht dat het volatiele klimaat zal aanhouden op de korte termijn. De euro/dollar heeft mogelijk inmiddels zijn bodem bereikt en zou kunnen herstellen richting 1,03, maar het zal lang duren voordat er weer een niveau rond 1,08 bereikt wordt, verwacht de bank.



Veel hangt daarbij af van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting die daarbij zal worden gegeven, later deze maand.