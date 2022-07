Verlies AEX loopt wat terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 670,25 punten.

"Op de grafieken zoals de AEX zien we dat de beurzen zich nog altijd in een dalende trend bevinden. Wel is er was verbetering zichtbaar, nu er vorige week potentiële hogere bodems zijn gevormd", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Beleggers moeten volgens hem in de komende periode rekening houden met verhoogde volatiliteit met de start van het cijferseizoen deze week. "De markt kijkt voornamelijk naar de marges en naar eventuele outlook wijzigingen."

Op dinsdag komt Pepsi met cijfers, gevolgd door Delta Air Lines op woensdag en de Amerikaanse zakenbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley op donderdag en Citigroup en Wells Fargo op vrijdag. In Nederland openen deze week onder meer Just Eat Takeaway en TomTom de boeken.

Op vrijdag kregen beleggers nog een Amerikaans banenrapport voorgeschoteld. "Dit rapport versterkte de visie dat de Federal Reserve de rentes in hoog tempo zal verhogen", aldus analisten van SEB. "We denken dat een verhoging van 75 basispunten eind juli mogelijk is, gevolgd door een verhoging van 50 basispunten in september."

Verder houdt de forse daling van de euro/dollar de gemoederen bezig, volgens Blekemolen. Op vrijdag werd bijna pariteit bereikt. Het muntpaar koerste maandagochtend rond een niveau van 1,0120. De olieprijzen daalden zo'n 2 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde Just Eat Takeaway.com in het groen met een plus van een procent. De defensieve waarden Wolters Kluwer en RELX noteerden nipt in het groen. ArcelorMittal leverde bijna 2 procent in en ASMI verloor 2,5 procent na een negatief rapport van Deutsche Bank. In het rapport werden de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi neerwaarts bijgesteld.

Prosus verloor bijna 2 procent. Tencent heeft opnieuw boetes gekregen voor het niet naleven van anti-monopolieregels op het openbaar maken van transacties.

In de AMX wist Galapagos de dans te ontspringen met een stijging van bijna 2 procent. OCI won zelfs meer dan 3 procent na de aankondiging dat het een dividend wil uitkeren van 3,55 euro per aandeel over de eerste jaarhelft. Aperam verloor 3 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Aperam van 68,00 naar 55,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

In de AScX verloor ForFarmers 4 procent na een flinke stijging voor het weekend, terwijl TomTom ruim 2 procent won.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories schoot liefst 7,5 procent omhoog.