Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Aedifica

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor Aedifica verlaagd van 120,00 naar 104,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Kepler paste de ramingen voor Aedifica aan op basis van de laatste versnelde plaatsing van aandelen. De zorgvastgoedinvesteerder gaf in juni 2,9 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een premie van 11 procent. Ook de laatste transacties van Aedifica nam Kepler mee in de modellen. "We denken niet dat Aedifica zijn BBB-kredietrating zal verliezen, zeker niet nu de schuldratio omlaag is gegaan", aldus analisten van Kepler. "Aedifica kan zijn groeipad blijven bewandelen met de huidige kredietfaciliteiten." Ook verwacht Kepler niet dat de waardering van de portefeuille omlaag gaat. Bron: ABM Financial News

