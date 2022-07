Beursblik: Deutsche Bank negatiever over halfgeleiders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is negatiever geworden over halfgeleiders uit de Benelux, waarbij de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi omlaag gingen. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. Deutsche Bank verlaagt het koersdoel voor ASMI van 350,00 naar 275,00 euro, terwijl dat voor Besi van 76,00 naar 60,00 euro ging. Het koersdoel voor ASML ging van 600,00 naar 475,00 euro. De koopadviezen voor ASMI en Besi werden gehandhaafd, terwijl het advies voor ASML op Houden bleef. Volgens analist Robert Sanders merkte op dat er een hernieuwd besef is dat halfgeleiders daadwerkelijk cyclisch zijn, maar ook kwetsbaar ogen voor diverse factoren, waaronder een Chinese lockdowns en het afnemen van de chiptekorten. "De dagen dat halfgeleiders werden gewaardeerd als softwarebedrijven zijn al lang achter ons", aldus Sanders. De analist verwacht een periode, waarin klanten opnieuw in onderhandeling gaan over de prijzen. Sanders ziet dat al in de consumentenmarkt gebeuren. Bron: ABM Financial News

