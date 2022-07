OCI stelt fors dividend voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft een dividend voorgesteld van 3,55 euro per aandeel over de eerste helft van 2022. Dit meldde OCI maandag voorbeurs. Op een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 19 augustus kunnen aandeelhouders stemmen over het voorstel. Het voorgestelde dividend van 3,55 euro per aandeel komt neer op een uitkering van ongeveer 750 miljoen euro. Over de tweede helft van 2021 keerde OCI nog 1,45 euro per aandeel uit. Bron: ABM Financial News

