NN Group start klimaatactiefonds Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group gaat een klimaatactiefonds opzetten en legt 125 miljoen euro in. Dat maakte de verzekeraar maandag bekend. DIF Capital zal het fonds beheren. Het fonds zal investeren in projecten en bedrijven die oplossingen bieden tegen klimaatverandering en die daarmee de Nederlandse energietransitie willen ondersteunen. Het gaat dan vooral om investeringen tot 25 miljoen euro per project. De projecten zullen met name gericht zijn op een verlaging van de CO2-emissie in Nederland, bij pioniers in de markt maar ook in de meer traditionele sectoren binnen duurzame energie. Energiebesparing, elektrisch autorijden, energieopslag en waterstof, maar ook wind- en zonneparken vallen binnen de scope van het fonds. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.