AEX start handelsweek waarschijnlijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Wall Street sloot vrijdagavond vrijwel vlak, maar futures wijzen op een lagere opening vanmiddag in New York.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim 1 procent.

In de tweede helft van de afgelopen week was het glas voor beleggers op Beursplein 5 juist nog halfvol en de AEX boekte na een valse start met drie winstdagen op rij een weekwinst van ruim twee procent op 674,22 punten.

Beleggers beredeneerden onder meer dat een hoge inflatie ook goed kan uitpakken voor ondernemingen die kosten kunnen doorberekenen en dat een milde recessie in Europa op middellange termijn tot een matiging van het rentebeleid kan leiden, ook vanwege de hoge staatsschulden in vooral Zuid-Europa.

De Aziatische beurzen laten vanochtend een flink verdeeld beeld zien. De beurs in Hongkong gaat met bijna 3 procent onderuit nadat zondag bekend werd dat techbedrijven boetes ontvingen vanwege het niet naleven van onder meer de mededingingswetgeving. Techgiganten Tencent en Alibaba verliezen ongeveer 3 procent van hun beurswaarde.

Casino-aandelen gaan daarnaast nog een stuk harder onderuit nadat in pretstad Macau lockdownmaatregelen werden doorgevoerd, waaronder de sluiting van casino’s voor minimaal een week.

Ook een harder dan verwachte stijging van de inflatie droeg niet bij aan een positief sentiment. De consumentenprijzen in China in juni stegen op jaarbasis met 2,5 procent, na een stijging van 2,1 procent in mei. Er werd door economen gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 2,4 procent.

In Japan wint de Nikkei index juist 1,3 procent, nadat vrijdag nog een groot deel van de winst werd prijsgegeven toen bekend werd dat de voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe was neergeschoten. De regerende Liberaal-Democratische Partij van de inmiddels overleden Abe lijkt op koers te liggen om vandaag bij verkiezingen zijn meerderheid in het Hogerhuis uit te breiden.

Nord Stream 1

Een aanjager voor de inflatie zijn de gestegen grondstoffenprijzen en in dit verband zijn de komende weken alle ogen gericht op Rusland.

Vanaf vandaag gaat Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding voor Russisch aardgas naar Duitsland, tien dagen dicht voor het jaarlijkse onderhoud. Er bestaat echter vrees dat Rusland uit wraak voor sancties technische problemen zal aanwenden als excuus voor uitstel van gaslevering. Onder meer de grote Duitse maakindustrie zou daardoor hard geraakt worden.

Europese consumenten zuchten nu al onder de fors gestegen energiekosten die de koopkracht ondermijnt en de gasprijs nadert alweer het niveau van vlak na de Russische inval in Oekraïne. Amerika is ondertussen op energie gebied vrijwel zelfvoorzienend.

Canada maakte zondag na dreigementen van Rusland bekend dat het na overleg met de eurozone een gerepareerde turbine voor de Nord Stream 1-gaspijplijn zal teruggeven aan Rusland, ondanks het sanctiebeleid van de eurozone en protesten van Oekraïne.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend krap 1 procent lager.

Het cijferseizoen gaat vandaag in Amsterdam van start met een trading update van ING. Later deze week volgen onder meer tweedekwartaalcijfers van Just Eat Takeaway op donderdag en TomTom op vrijdag.

In het buitenland komt PepsiCo dinsdag met cijfers. Delta Air Lines volgt woensdag. Aan het einde van de handelsweek zijn de financiële giganten BlackRock, Citigroup en Wells Fargo aan de beurt.

Bedrijfsnieuws

NN Group heeft het Dutch Climate Action Fund opgezet, samen met partner DIF Capital Partners. NN draagt 125 miljoen euro bij aan het fonds, dat door DIF wordt beheerd.

Er was vanochtend verder geen relevant nieuws over in Amsterdam genoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 3.899,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.338,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.635,31 punten.