Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 147 punten voor de Duitse DAX, een min van 68 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 73 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten herstelden vrijdag van eerdere verliezen, na een sterk Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juni is gegroeid met 372.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 250.000 banen.

De Amerikaanse banengroei in juni heeft een solide en stabiele groei laten zien en is daarmee vertrouwenwekkend, ook voor het beleid van de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De groei zit nu al enkele maanden in de 300.000 en dat duidt op een stabiele arbeidsmarkt", meent Marey. "Je ziet dat ook terug in de loongroei en het ook nu weer gelijk gebleven werkloosheidspercentage. Het enige dat onder druk staat is de participatiegraad van nu 62,2 procent tegen 62,3 procent in mei, en dat lijkt toch vooral verband te houden met mensen die in de coronapandemie hun baan kwijtraakten en nu niet meer naar de arbeidsmarkt terugkeren", aldus de marktanalist.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van het Duitse energiebedrijf Uniper sloten vrijdag circa 0,5 procent lager, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het om financiële steun heeft gevraagd aan Berlijn.

In Frankfurt ging Daimler Truck aan kop met een winst van ruim 7,0 procent, terwijl Volkswagen circa 6,5 procent steeg en Porsche bijna 6,0 hoger noteerde. Vonovia was met een verlies van circa 2,0 procent de sterkste daler.

In Parijs noteerde Stellantis circa 3,5 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 4,0 procent, terwijl L'Oreal circa 3,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 3506.55 (+0,5%)

STOXX Europe 600 417.12 (+0,5%)

DAX 13015.23 (+1,3%)

CAC 40 6033.13 (+0,4%)

FTSE 100 7196.24 (+0,1%)

SMI 11015.03 (+0,7%)

AEX 674.22 (+0,4%)

BEL 20 3785.46 (+0,5%)

FTSE MIB 21774.18 (+1,0%)

IBEX 35 8100.30 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten.

De handelsdag werd volledig gedomineerd door het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in juni is gestegen met 372.000 banen, terwijl de markt rekende op een aanwas van 250.000 banen. Het werkloosheidspercentage noteerde ongewijzigd op 3,6 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,1 procent tot 32,08 dollar per uur, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,2 procent.

Volgens econoom James Knightley van ING vergroot het sterke banenrapport het vooruitzicht op een renteverhoging door de Fed met 75 basispunten later deze maand. "Zo'n beweging zou aanstaande woensdag zo goed als bevestigd moeten worden wanneer de inflatie [waarschijnlijk]

naar een nieuwe cyclushoogte beweegt", voegde hij toe.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in mei iets minder hard gestegen dan verwacht. Op maandbasis liepen de voorraden op met 1,8 procent. Er was vooraf gerekend op een toename met 2,0 procent. Op jaarbasis stegen de groothandelsvoorraden in mei met 24,7 procent.

Het consumentenkrediet in de VS is in mei met 22,3 miljard dollar gestegen, tegenover een stijging met 36,8 miljard dollar in april.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,0 procent, ofwel 2,06 dollar, hoger op 104,79 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Twitter heeft 30 procent van zijn recruiters ontslagen en de overnamedeal door Elon Musk staat op losse schroeven. Dit schrijft de Washington Post op basis van bronnen. Musk heeft de gesprekken volgens de krant opgeschort, nadat hij concludeerde dat de cijfers van Twitter over spam-accounts niet verifieerbaar zijn. Het aandeel daalde circa 4,5 procent.

GameStop verloor ruim 4,0 procent na een winst van 15 procent op donderdag. De computerspelfabrikant heeft zijn financieel directeur Mike Recupero ontslagen en gaat snijden in het personeelsbestand, werd donderdagavond laat bekend.

Levi Strauss heeft het afgelopen kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel noteerde 1,5 procent hoger.

S&P 500 index 3.899,38 (-0,1%)

Dow Jones index 31.338,15 (-0,2%)

Nasdaq Composite 11.635,31 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend lager.

Nikkei 225 26.858,10 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.307,23 (-1,5%)

Hang Seng 21.130,67 (-2,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0149. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0176 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0184 op de borden.

USD/JPY Yen 136,97

EUR/USD Euro 1,0149

EUR/JPY Yen 139,01

MACRO-AGENDA:

11:30 Industriële productie - Mei (Bel)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten