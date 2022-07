Cijferseizoen van start Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week gaat het cijferseizoen van start, met traditiegetrouw de Amerikaanse banken die als eerste de boeken openen. Belangrijk op de macro-economische agenda zijn mondiale inflatiecijfers en handelsbalansen. De week begint maandag zeer rustig, met alleen een Belgische industriële productie op de macro-kalender. De productie voor de gehele eurozone staat woensdag op de rol, net als de productie in het Verenigd Koninkrijk. Japan volgt donderdag, China en de Verenigde Staten vrijdag. DInsdag verschijnt de Duitse ZEW index voor het economische sentiment. Ook het Amerikaanse ondernemersvertrouwen staat dan ingepland. Vrijdag komt vanuit de VS het consumentenvertrouwen. Woensdag staan belangrijke inflatiecijfers op de agenda, voor Amerika en de twee belangrijkste economieën van de eurozone, Frankrijk en Duitsland. Afgelopen week werd duidelijk uit de notulen van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank er alles aan zal blijven doen om de inflatie te bestrijden. Voor de ECB zal de komende tijd blijken hoever zij moet gaan in haar inflatiebestrijding. De gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank, Robert Holzmann, waarschuwde dit weekend in een interview met de Oostenrijkse krant Krone Zeitung dat de rente met zoveel als 125 basispunten zou moeten stijgen tot september, als de inflatie-outlook niet verbetert in de eurozone. De hoge inflatie wordt voor een groot deel beïnvloed door hoge energieprijzen. Dinsdag en woensdag komen respectievelijk oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap met hun maandrapporten naar buiten. Woensdagavond krijgt de markt inzage in het Beige Book van de Federal Reserve. Dit document geeft inzicht in de economische toestand in de VS en zal nauwlettend worden geanalyseerd gezien de huidige recessieangst in de markt. China publiceert woensdag een handelsbalans, net als het Verenigd Koninkrijk. De eurozone komt vrijdag met haar import- en exportcijfers. Door de hoge prijzen voor de import van energie verliest de eurozone haar handelsoverschot. Vrijdag kan de markt nog aan de slag met Chinese groeicijfers. Bedrijfsagenda Het cijferseizoen gaat komende week rustig van start, met trading updates van ING en NSI op respectievelijk maandag en woensdag en tweedekwartaalcijfers van Just Eat Takeaway op donderdag en TomTom op vrijdag. Maandag noteren JDE Peet's en Holland Colours ex-dividend. In het buitenland komt PepsiCo dinsdag met cijfers, Delta Air Lines volgt woensdag. Aan het eind van de week is het de beurt aan de grote Amerikaanse financials. JPMorgan Chase en Morgan Stanley openen donderdag de boeken, BlackRock, Citigroup en Wells Fargo volgen een dag later. Bron: ABM Financial News

