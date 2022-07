Frankrijk bereidt zich voor op afsluiting Russisch gas - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse regering bereidt zich voor op een totale afsluiting van de Russische gasvoorziening. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van uitspraken van minister van Financiën Bruno Le Maire tijdens een economische conferentie in Zuid-Frankrijk. "Ik denk dat een totale afsluiting van de Russische gaslevering een reële mogelijkheid is... en we moeten ons op dit scenario voorbereiden", aldus Le Maire. Met ongeveer 17 procent van zijn aanvoer uit Rusland, is Frankrijk minder afhankelijk van Russisch gas dan sommige van zijn buren. Maar Franse kerncentrales zouden moeite hebben om harder te draaien, aangezien veel reactoren momenteel niet beschikbaar zijn door onderhoud. In Nederland kondigde minister Jetten van Klimaat en Energie vorige maand het eerste niveau van een gascrisis af, wat gelijk staat aan een vroegtijdige waarschuwing. Het kabinet besloot daarom om de kolencentrales harder te laten draaien, zodat minder aardgas wordt verbruikt. Ook wordt meer energie geïmporteerd. Het kabinet is bezig om de Nederlandse gasopslagen verder te vullen, boven de Europese norm, zei de minister vorige maand. Bron: ABM Financial News

