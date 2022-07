Valuta: euro richting pariteit door recessie-vrees

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro zakte afgelopen week tot het laagste punt in 2022 jaar op 1,0075 dollar, vooral veroorzaakt door recessie-vrees, aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

"Het doorbreken van de belangrijke steun van 1,0339 wijst op een test van de pariteit binnen enkele weken of maanden", aldus Derks, die erop wijst dat de Europese munt sinds het begin van het jaar bijna 10 procent minder waard is geworden ten opzichte van de greenback.

Derks ziet hiervoor drie factoren. Allereerst zoeken beleggers veilige havens op, "dat wil zeggen de Amerikaanse dollar" en ten tweede is er sprake van een zogeheten 'momentum market', wat erop duidt "dat de waardedaling van de euro zeker nog niet voorbij is."

Tenslotte zijn er "verontrustende economische ontwikkelingen in de eurozone", aldus de valutaspecialist van iBanFirst, die doelt op inkoopmanagersindexen voor de industrie en dienstensector in de muntunie die in juni verzwakten.

"Het lijkt erop dat het risico op een recessie dit jaar in de eurozone beperkt is. Maar een lage groei voor langere tijd is zonder twijfel terug", denkt Derks.

Op deze niveaus is de euro/dollar volgens de marktkenner "extreem goedkoop in verhouding tot de onderliggende lange termijn fundamenten. Maar waardering doet er weinig toe in momentummarkten, die in de greep zijn van recessieangst."

Derks schat de kans op euro/dollar pariteit in 2022 in op bijna 80 procent.

"Vanuit een technisch perspectief was er nog slechts één steunniveau vóór pariteit, op 1,0219. Dat is inmiddels ook gesneuveld, daarna ligt de volgende steun op 0,9910", aldus de valutaspecialist, die onderstreept dat pariteit niet zozeer een sterk technisch niveau is maar vooral een psychologisch niveau voor de markt.

De Europese Centrale Bank zal volgen Derks niet blij zijn met de lage euro/dollarkoers. De centrale bank heeft weinig ruimte binnen het monetaire beleid om de bewegingen op de valutamarkt te beïnvloeden, "met uitzondering van forward guidance en communicatie", aldus de valutaspecialist van iBanFirst.

Een lage euro ten opzichte van de dollar zal het voor de ECB vermoedelijk ook lastiger maken om de inflatie aan te pakken, aldus Derks.

"Het betekent dat de geïmporteerde inflatie, die vooral de aankopen van energie weerspiegelt, zal blijven toenemen."

Op de korte en middellange termijn zijn er dan ook weinig opwaartse katalysators voor de euro.

"Wij zijn geneigd te denken dat de verkrappingsplannen van de ECB in het vierde kwartaal van dit jaar zullen haperen, vooral door een laag groeimomentum in de eurozone, terwijl de Amerikaanse Federal Reserve door zal gaan met het verhogen van de rente", aldus de marktkenner.

"De kans op een [Amerikaanse] renteverhoging van 75 basispunten in juli is toegenomen, wat de dollar blijft ondersteunen", volgens Derks.