Chinese boetes Alibaba en Tencent voor schending transparatieregels - media

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese toezichthouder heeft boetes opgelegd aan technologiereuzen Alibaba en Tencent, evenals een reeks andere bedrijven voor het niet naleven van antimonopolieregels op het openbaar maken van transacties. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van informatie van de State Administration for Market Regulation (SAMR).



Er zijn 28 deals die de regels hebben overtreden, volgens de toezichthouder. Bij 12 daarvan was Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft, betrokken. Op de lijst staan ook vijf eenheden van Alibaba, waaronder een aankoop van aandelen in haar dochteronderneming, het Youku Tudou-streamingplatform, in 2021.



De bedrijven waren niet direct bereikbaar voor commentaar, aldus Reuters.



De Chinese autoriteiten treden al langer op tegen monopolistische praktijken in de techsector.



Volgens de antimonopoliewet bedraagt ??de maximale potentiële boete in elk geval 500.000 Chinese yuan, of omgerekend 74.688 dollar, aldus Reuters. Bron: ABM Financial News

