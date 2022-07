ECB-bestuurder Holzmann verwacht forse renteverhoging - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank moet de rente met zoveel als 125 basispunten verhogen tussen nu en september als de inflatie-outlook niet verbetert. Dit zei de gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zaterdag in een interview met de grootste krant van Oostenrijk, de Krone Zeitung.



Volgens Holzmann zou de rente in juli met 50 basispunten omhoog moeten gaan en moet een nog grotere stap worden overwogen in september.



"Als de situatie niet verbetert, kan een verhoging van 0,75 procentpunt uiteindelijk noodzakelijk worden", aldus Holzmann.



Het is volgens de ECB-bestuurder tijd voor duidelijke renteverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verankerd raakt.



Momenteel rekent de markt op een renteverhoging door de ECB van 25 basispunten in juli. De verhoging in september hangt af van hoe de inflatie zich ontwikkelt en kan groter zijn dan de eerste stap, zei voorzitter Christine Lagarde eerder al. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.