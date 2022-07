Musk wil af van overname Twitter

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk ziet af van de 44 miljard dollar omvattende overname van Twitter. Dit bleek vrijdagavond laat uit documenten die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

Volgens een brief van de advocaat van Musk heeft Twitter "valse en misleidende verklaringen" afgelegd bij het aangaan van de overeenkomst, specifiek over het aantal nep- of spam accounts, die niet verifieerbaar zouden zijn.

Bret Taylor, voorzitter van de raad van bestuur van Twitter, tweette in een reactie dat de raad van plan is juridische stappen te ondernemen om de deal af te dwingen tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs en voorwaarden.

"We zijn ervan overtuigd dat we zullen zegevieren in de Delaware Court of Chancery", tweette Taylor. Parag Agrawal, de CEO van Twitter, heeft het bericht geretweet.

Onder de voorwaarden van de overnameovereenkomst zou Musk mogelijk een break-up fee van 1 miljard dollar moeten betalen, en het is niet duidelijk of de klachten over de spam accounts voldoende zijn om de deal helemaal te beëindigen.

Aandelen Twitter daalden vrijdag met ongeveer 6 procent in de nabeurshandel op Wall Street nadat het nieuws bekend werd. Aandelen Tesla stegen een procent.

Volgens Wedbush-analist Dan Ives kan Tesla volgende week mogelijk iets van een opluchtingsrally tegemoet zien, omdat de overnamedeal van Twitter druk zette op het aandeel.

Voor Twitter is het een "rampscenario", volgens de analist, omdat het bedrijf nu een langdurig juridisch gevecht tegemoet gaat met Musk om de overname alsnog af te dwingen of op zijn minst de break-up fee te krijgen.

Het aandeel Twitter, dat vrijdag sloot op 36,81 dollar, een verlies van ruim 5 procent, kan volgende week dalen tot 25 a 30 dollar, nu een deal onwaarschijnlijk lijkt, aldus Ives.