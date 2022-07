Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, maar sloot op weekbasis lager, aangezien de vrees voor een recessie groter was dan zorgen over de krappe wereldwijde voorraden ruwe olie. De olieprijs sloot op weekbasis meer dan 3 procent lager, De toenemende angst voor een recessie werd deze week als de reden gezien voor het dalen van de prijzen voor ruwe olie, waarbij WTI daalde tot onder de 100 dollar per vat. Er is sprake van risico's rond de oliestromen uit Kazachstan, nadat een Russische rechtbank eerder deze week de stopzetting van de ladingen van de CPC-terminal aan de Russische Zwarte Zee-kust had bevolen, zei marktanalist Warren Patterson van ING. De rechtbank beval een stopzetting van 30 dagen, hoewel Kazachstan zei dat de oliestromen onaangetast blijven, schreef hij, eraan toevoegend dat de terminal ongeveer 1,3 miljoen vaten ruwe olie per dag exporteert, "dus dit is een zorg voor de oliemarkt, met name op een moment dat er al volop zorgen zijn over het aanbod op de wereldwijde oliemarkt", zei Patterson. Meer in het algemeen merken analisten op dat de oliemarkt krap blijft, wat wordt onderstreept door de premie voor kortetermijncontracten boven langetermijnfutures - een fenomeen dat bekend staat als backwardation. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,0 procent, ofwel 2,06 dollar, hoger op 104,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

