AEX in de lift richting cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week behoorlijk gestegen. Bij een slot op 674,22 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis bijna 3 procent. Een week eerder eindigde de index op 655,68 punten.

De week begon rustig omdat de Amerikanen de onafhankelijkheid vierden en Wall Street daarom maandag gesloten bleef. Inkoopmanagersindexen over de mondiale dienstensector bleken dinsdag mee te vallen.

Toch wees econoom Chris Williamson van S&P Global erop dat de data in de eurozone wijzen op een economische krimp in het derde kwartaal. Daar staat tegenover dat er signalen zijn dat de inflatiepiek is geweest, merkte hij op. Maar zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, heeft dit gevolgen voor de prijzen van energie en voeding, aldus Williamson.

Beleggers maken zich ondertussen op voor het cijferseizoen, dat volgende week van start gaat.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de markt bezorgd dat winstgroeiverwachtingen van analisten voor beursgenoteerde bedrijven te hoog zijn, en er na het aanstaande cijferseizoen een ronde van neerwaartse bijstellingen zal volgen. Wiersma denkt dat deze angst terecht is en dat de verwachtingen van analisten inderdaad te hoog liggen, zowel voor dit jaar als voor volgend jaar.

Desondanks is er volgens Wiersma al veel slecht nieuws ingeprijsd, aldus Wiersma, die ook wees op goede cijfers van techgigant Samsung, die erop duiden dat "de angst voor een 'onvermijdelijke' winstrecessie misschien wat overtrokken is geweest."

Notulen Fed en ECB bevestigen koers

Veel aandacht ging deze week ook uit naar de notulen van de laatste beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank. De beleidsmakers van de ECB lieten in de notulen blijken dat de centrale bank aanzienlijk sneller dan eerder gedacht overgaat tot normalisering van het beleid.

De ECB heeft de deur daarmee op een kiertje gelaten om de rente in juli met 50 basispunten te verhogen, zei analist Bas van Geffen van Rabobank na het bestuderen van de verslaglegging.

Maar er "lijkt er geen hele sterke druk gezet te zijn door de haviken." Daarom gaat de rente bij de komende vergadering vermoedelijk met 25 basispunten omhoog, en volgt er in september wellicht een grotere stap, aldus Van Geffen.

Wel kan de dalende euro wellicht nog zorgen dat de ECB in juli toch steviger in actie komt, aldus Rabobank. De euro dook deze week even onder de 1,01 dollar.

De Fed benadrukte in zijn notulen dat men onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Een belangrijk punt uit de notulen is dat de Fed bevestigde dat het de rente kan verhogen met 50 tot 75 basispunten bij de volgende bijeenkomst, maar dat hierin geen rekening is gehouden met de laatste arbeidscijfers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Uit het Amerikaanse banenrapport bleek vrijdag dat er in juni 372.000 banen bij zijn gekomen, waar 250.000 werd verwacht. De banencijfers voor april en mei werden neerwaarts bijgesteld. Verder bleef de werkloosheid stabiel op 3,6 procent. De lonen groeiden op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met ruim 5 procent. De participatiegraad daalde tot 62,2 procent.

Het rapport is vertrouwenwekkend, ook voor het beleid van de Federal Reserve, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"De groei zit nu al enkele maanden in de 300.000 en dat duidt op een stabiele arbeidsmarkt", meent Marey. "Je ziet dat ook terug in de loongroei en het ook nu weer gelijkgebleven werkloosheidspercentage. Het enige dat onder druk staat is de participatiegraad van nu 62,2 procent tegen 62,3 procent in mei, en dat lijkt toch vooral verband te houden met mensen die in de coronapandemie hun baan kwijtraakten en nu niet meer naar de arbeidsmarkt terugkeren", aldus de marktanalist.

Euro richting pariteit

De euro noteerde vrijdag op 1,0186 dollar en daarmee op weekbasis ruim 2 procent lager. De munt staat onder druk in een markt die een duidelijke voorkeur heeft voor de greenback, vanwege de angst voor een recessie en aanhoudend hoge energieprijzen die verband houden met verstoringen in de aanvoer uit Rusland.

"Een deel van de markt houdt inmiddels ernstig rekening met een pariteitsniveau voor de euro en de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury.

Het Britse pond steeg ten opzichte van de euro en dollar nadat premier Boris Johnson deze week bekendmaakte op te zullen stappen na een reeks van schandalen. Johnson blijft nog wel aan tot een opvolger is gekozen binnen zijn Conservatieve Partij.

WTI-olie kostte vrijdag 104 dollar per vat en daarmee op weekbasis 4,5 procent goedkoper. De olieprijs dook eerder deze week nog onder de 100 dollar vanwege de zorgen over een recessie.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging UMG deze week aan kop met een winst van 9,5 procent.

Shell gaf een update in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal en daalde op weekbasis ruim 1,5 procent en was daarmee hekkensluiter. Enerzijds meldde Shell dat door een opwaartse bijstelling van de verwachte olie- en gasprijzen in de komende jaren er een vrijval is van 0,8 tot 1,2 miljard dollar, waarop de markt positief reageerde. Ook stegen de raffinagemarges hard, maar daar staat volgens ING tegenover dat de chemietak verlieslatend was. Shell meldde deze week ook dat de grootste waterstoffabriek van Europa gaat bouwen.

Aegon verloor ruim een procent op weekbasis. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging door Exane BNP voor Aegon naar Verkopen.

Just Eat Takeaway steeg 7 procent op weekbasis. De maaltijdbezorger heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. Zo kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Grubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Amazon krijgt ook warrants om zo een belang in Grubhub te verwerven. Dat belang kan stijgen als de deal een succes is. Een welkome deal, zei zakenbank Jefferies. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam sprak van een interessante deal, aangezien Amazon Prima 160 miljoen leden zou hebben. "Dat zou positief moeten zijn voor de bestellingen in de VS", aldus Roeg, die meent dat "Grubhub ook spannender wordt voor een potentiële koper".

In de AMX steeg Alfen 12,5 procent en Basic-Fit bijna 4 procent. De fitnessketen kreeg deze week een koersdoelverhoging van ING. Hekkensluiter was PostNL, met een verlies van ruim 13 procent.

ASR won bijna 3 procent op weekbasis na een koopadvies van ING. De verzekeraar behaalt volgens ING een "superieur" rendement van 13 procent.

In de AScX won ForFarmers bijna 20 procent op weekbasis na een positieve winstwaarschuwing. Degroof Petercam verhoogde daarop het advies naar kopen. Azerion leverde deze week bijna 5 procent in.

Het lokaal genoteerde DGB steeg meer dan 9 procent. Het bedrijf ligt op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor dit jaar te realiseren en verhoogde de outlook voor de tweede jaarhelft.

Eurocastle won 14 procent op weekbasis na positieve kwartaalcijfers.